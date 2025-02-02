Respekt und Kampfeslust - Manu fährt nach ParisJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Respekt und Kampfeslust - Manu fährt nach Paris
82 Min.Ab 12
Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum: Einmal einen Vierzigtonner durch die australische Steppe fahren. Die blonde Thüringerin Anne hingegen steht vor einer ganz besonderen Reise. Von dem verschneiten Eichsfeld geht es über Frankreich bis nach Barcelona. Doch die Hürden sind nicht klein. Und die 26-jährige Manu fährt nach Paris. Mit Respekt vor der Metropole und der nötigen Portion Kampfeslust macht sie sich auf den Weg.
