Erfüllung eines großen Traums - Lissy in AustralienJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Erfüllung eines großen Traums - Lissy in Australien
83 Min.Ab 12
Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum: Einmal einen Sechzigtonner durch die australische Steppe fahren. "Chaos Queen" Jana ist on fire! Sie darf den heißgeliebten Vierzigtonner ihres neuen Freundes Hardy fahren. Ein Fehler, und die Beziehung bekommt die ersten Kratzer. "Schlager-Lady" Bettina sorgt für ordentlich Aufregung. Sie transportiert Kälber und Kühe, die bis zu 700 Kilo wiegen können. Und Küken Tinka ist mit ihrem Vierzigtonner heute in NRW unterwegs.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick