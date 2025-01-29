Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe BettinaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe Bettina
90 Min.Ab 12
Bettina steht vor einer harten Bewährungsprobe: Sie wurde in England von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wird sie einen Weg aus dem Dilemma finden? Brita steht in New Jersey unter Zeitdruck - ihre zu flachen Reifen müssen dringend aufgepumpt werden. Manu hingegen ist auf dem Weg nach Frankreich und verfährt sich prompt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick