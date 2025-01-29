Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe Bettina

Kabel Eins
Staffel 4
Folge 1
Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe Bettina

Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe BettinaJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Verkehrskontrolle in der Fremde: Eine Bewährungsprobe für Trucker Babe Bettina

90 Min.
Ab 12

Bettina steht vor einer harten Bewährungsprobe: Sie wurde in England von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wird sie einen Weg aus dem Dilemma finden? Brita steht in New Jersey unter Zeitdruck - ihre zu flachen Reifen müssen dringend aufgepumpt werden. Manu hingegen ist auf dem Weg nach Frankreich und verfährt sich prompt ...

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

