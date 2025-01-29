Mediterranes Abenteuer: Lissys turbulente Reise nach SizilienJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 8: Mediterranes Abenteuer: Lissys turbulente Reise nach Sizilien
90 Min.Ab 12
Südtiroler "Trucker Babe" Lissy erreicht auf ihrer Mammut-Tour endlich ihr Traumziel: Sizilien! Vom mediterranen Urlaubsfeeling fehlt aber jede Spur. Dafür heizen die temperamentvollen Italiener der 37-Jährigen ordentlich ein - besonders im Straßenverkehr. Auf der Autostrada durchlebt die Pink Lady ihren persönlichen Trucker Albtraum.
