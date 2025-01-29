Pannen auf der Piste: Janines unerwartetes Abenteuer in der kanadischen WildnisJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Pannen auf der Piste: Janines unerwartetes Abenteuer in der kanadischen Wildnis
90 Min.Ab 12
Früher hat sie Metall veredelt, heute nur noch den Asphalt: Auswanderin Janine lebt ihren Truckerinnen-Traum in Kanada. Auf ihren Touren hat sie das ganze Land gesehen - jetzt ist sie in den Lebendviehtransport umgesattelt. Eine Fuhre Schweine soll in die Aufzuchtstation, aber auf den holprigen Straßen Ontarios streikt plötzlich der 12 Jahre alte Truck. Muss Janine in der kanadischen Wildnis campieren?
