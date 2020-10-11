Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Folge 6
88 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 12
Bei Schlagerlady Bettina steht heute eine schöne Tour durch den idyllischen Odenwald bis nach Niederzier auf dem Plan. Fünf süße Kälbchen müssen zu einer Viehsammelstelle gefahren werden. Julia ist nervös, denn sie muss zum TÜV. Ob ihr Luxus-WC auf Rädern die Untersuchung besteht? Sabrina hingegen befindet sich mitten auf der Zielgeraden nach Bella Italia. Ob sie ihre Sightseeingtour nach Venedig zeitlich schafft?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick