Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Julia und ihr Pracht-Lkw
89 Min.Ab 12
Heute geht es für Trucker Babe Sabrina knapp 730 Kilometer bis nach Polen, um einen nagelneuen Lkw zu überführen. Asphalt-Fee Julia ist ganz besonders aufgeregt, als sie ein teures und hochmodernes Unikat transportieren darf. Neuzugang Lisa hat heute eine anstrengende Tour vor sich und Christin ist, nach ihrer Kündigung in der alten Firma, wieder gemeinsam mit ihrem Verlobten Thomas im Truck unterwegs.
