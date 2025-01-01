Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Julia und ihr Pracht-Lkw

Kabel EinsStaffel 8Folge 3
Julia und ihr Pracht-Lkw

Julia und ihr Pracht-LkwJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 3: Julia und ihr Pracht-Lkw

89 Min.Ab 12

Heute geht es für Trucker Babe Sabrina knapp 730 Kilometer bis nach Polen, um einen nagelneuen Lkw zu überführen. Asphalt-Fee Julia ist ganz besonders aufgeregt, als sie ein teures und hochmodernes Unikat transportieren darf. Neuzugang Lisa hat heute eine anstrengende Tour vor sich und Christin ist, nach ihrer Kündigung in der alten Firma, wieder gemeinsam mit ihrem Verlobten Thomas im Truck unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen