Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Episode 6
90 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 12
Aufgrund der Corona-Pandemie musste sich Julia kurzerhand auf Überführungen spezialisieren und fährt heute einen 510 PS-Truck bis nach Kassel. Nach einer kurzen Nacht auf einem Parkplatz geht es für Trucker Babe Tamara 40 km nach Fürstenwalde zu ihrer ersten Ladestation. Doch dann durchkreuzt ein riesiger Stau ihren Zeitplan. Jessi hingegen muss sich in der Oberpfalz mit ihrem 19 Meter langen Lkw durch schmale Dorfstraßen kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick