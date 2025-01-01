Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Jana ist am Fluchen

Kabel EinsStaffel 8Folge 4
Jana ist am Fluchen

Jana ist am FluchenJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4: Jana ist am Fluchen

90 Min.Ab 12

Gina ist heute besonders nervös, denn sie beliefert einen neuen Kunden - und dann streikt auch noch das Navi. Für die Südtirolerin Lissy geht es für eine mehrtägige Tour an die italienische Küste. Unterwegs trifft sie auf viele Freunde, denn in der Gegend ist sie bekannt wie ein bunter Hund. Uschi hingegen startet ihre Route in Stockton, Kalifornien. Doch bereits an der ersten Abladestelle wird die Vorfreude auf die traumhaften Landschaften gebremst.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen