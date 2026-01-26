Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Episode 1

ATVStaffel 4Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 1: Episode 1

44 Min.Ab 6

Trucker Babe Patricia liebt Herausforderungen. Ihre Zugmaschine soll drei tonnenschwere Leimbinder für eine Dachkonstruktion transportieren. Helga ist sichtlich gerührt, als sie ihren nigelnagelneuen Truck sieht - das Abenteuer Ibiza kann kommen! Für Trucker Babe Küken Jennifer wird es spannend: Die 26-Jährige soll Betonstiegen zu einer Baustelle ausliefern. Doch der Boden vor Ort ist rutschig und ihr Auflieger gerät immer wieder von der Fahrbahn.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen