Trucker Babes Austria
Folge 5: Episode 5
47 Min.Ab 6
Trucker Babe Patricia steht vor einer großen Herausforderung. Sie soll eine Trinkwasserspeicheranlage nach Niederösterreich liefern und ihre Ladung ist für einen Streckenabschnitt der Route zu breit. Bella kann ihren lang ersehnten Urlaub kaum erwarten. Trotzdem steht ihr letzter Arbeitstag an - und der hat es ziemlich in sich. Doris ist unterdessen mit einer Holzladung unterwegs durch die Steiermark. Diesmal ist sie nicht allein: Ihr Chef und ein Kollege folgen ihr.
