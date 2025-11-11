Two and a Half Men
Folge 13: Säen und ernten
Alan verabredet sich mit einer alten Bekannten. Charlie sagt seinem Bruder voraus, dass er nicht nur schon am gleichen Abend mit Cynthia schlafen wird, sondern diese das auch noch sofort ihrer besten Freundin erzählen wird - Alans Ex-Frau. Und tatsächlich verläuft der Abend so, wie es Charlie vorausgesagt hat. Allerdings erfährt Alan auch noch, dass seine Ex-Frau mit ihrem neuen Lover überglücklich ist. Alan will nun um jeden Preis hinter Herbs Geheimnis kommen ...
