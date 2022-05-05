Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 2 vom 05.05.2022
Die "Besserverdienerfamilie" Nehls hat pro Monat etwa 7.000€ zur Verfügung. Die fünfköpfige Familie wohnt im klassischen Berliner Speckgürtel in einem Reihenhaus. Den Eltern ist es wichtig, die Hobbies ihrer Kinder zu unterstützen. Sportvereine und Musicaltraining stehen somit bei den Ausgaben.

