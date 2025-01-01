Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Die harmonische Tonfrequenz
40 Min.Ab 12
Archäologen fällt bei ihrer Arbeit auf antiken Schauplätzen weltweit auf, dass die Menschen damals viel Wert auf eine harmonische Tonfrequenz legten. Diese hat einen beachtlichen Einfluss auf das menschliche Gehirn. Klang, Ton und Musik spielen auch in den meisten Religionen eine wesentliche Rolle. Ist die richtige Frequenz womöglich der Schlüssel zur Kommunikation mit Außerirdischen?
