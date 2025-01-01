Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neuen UFO-Jäger

A+EStaffel 15Folge 12
Folge 12: Die neuen UFO-Jäger

43 Min.Ab 12

Im Laufe des 21. Jahrhunderts hat sich in Sachen Ufos viel getan: Nicht nur ist die Regierung offiziell an der Aufklärung von Fällen rund um mysteriöse Flugobjekte beteiligt, auch verfügt die neue Generation der UFO-Jäger über noch nie dagewesenes technisches Equipment. Sind wir der Lösung des Geheimnisses um die Existenz außerirdischen Lebens näher denn je?

A+E
