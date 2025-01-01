Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Verschlüsselte Nachrichten

A+EStaffel 7Folge 7
Verschlüsselte Nachrichten

Verschlüsselte NachrichtenJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Verschlüsselte Nachrichten

42 Min.Ab 12

Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass in manchen Texten oder auch in der Gestaltung und dem Standort von Monumenten kryptische Botschaften versteckt sind. Diese sollen den Sinn der Menschheit und deren Existenz offenbaren. Gibt es möglicherweise überall auf der Welt versteckte Botschaften? Und wurden diese tatsächlich von Außerirdischen hinterlassen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen