Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Die Tote im Schrank

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 25.11.2025
Die Tote im Schrank

Die Tote im SchrankJetzt kostenlos streamen

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 10: Die Tote im Schrank

40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

2018 wird die 98-jährige Margaret Douglas tot in ihrem Kleiderschrank in Wadsworth, Ohio, gefunden - die Anzeichen sprechen sofort für Mord. Im Verlauf der Ermittlungen offenbart sich das erschütternde Ausmaß der grausamen Tat, und die Gemeinde ist zutiefst schockiert, als die Identität des Täters ans Licht kommt.

