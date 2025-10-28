Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 1: Mord nach Drehbuch
41 Min. 28.10.2025 Ab 12
Eine aufstrebende Mutter mit einer vielversprechenden Zukunft im Showgeschäft wird in ihrem Haus überrascht und brutal ermordet. Während ein Kreis potenzieller Täter ins Visier der Ermittler rückt, scheint der Fall greifbar nah an der Lösung - bis die Spur plötzlich in eine unerwartete Richtung führt.
