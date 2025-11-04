Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Fahrt in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 04.11.2025
Fahrt in den Tod

Fahrt in den TodJetzt kostenlos streamen

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Folge 4: Fahrt in den Tod

41 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Ein geschätzter Taxifahrer wird mit neun Schüssen hingerichtet, seine Leiche im Kofferraum versteckt und der Wagen in einem Fluss versenkt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Motive gäbe es viele - von Eifersucht über Geldgier bis hin zu verletztem Stolz -, doch jeder Verdacht verpufft. Erst eine erschütternde Wahrheit enthüllt, dass hinter dem Verbrechen ein erbarmungsloser Racheplan steckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
SAT.1 GOLD
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen