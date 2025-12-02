Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 11: Der falsche Selbstmord
40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Eine beliebte Bewohnerin einer eng verbundenen Stadt in Nebraska wird zunächst unter dem Vorwand eines vermeintlichen Selbstmordes gefunden. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es sich um Mord handelt. Die Ermittler prüfen zahlreiche Verdächtige, bis die Spur schließlich zu einem Täter führt, der mitten unter ihnen lebt.
