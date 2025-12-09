Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 13vom 09.12.2025
Folge 13: Das Täuschungsmanöver

39 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Ein 18-Jähriger, der sich gegen Bandenkriminalität engagierte, wird im Schlaf kaltblütig erschossen - neben ihm liegt seine Freundin, die wie durch ein Wunder unverletzt bleibt. Alles deutet darauf hin, dass der Jugendliche gezielt ins Visier genommen wurde. Doch wer könnte ein Motiv gehabt haben? Während die Ermittlungen in alle Richtungen laufen, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, die alle sprachlos zurücklässt ...

SAT.1 GOLD
