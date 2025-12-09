Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 14: Spurlos verschwunden
40 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Eine aufopfernde Krankenschwester aus Michigan und geschiedene Mutter von drei Kindern wird mit mehr als 50 Messerstichen tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden - nur wenige Tage, nachdem sie eine ihrer Nieren gespendet hatte. Wer hatte eine so rasende Wut gegen sie? Während die Ermittler mehrere Verdächtige ins Visier nehmen, bringt schließlich ein schockierender Fund die Wahrheit ans Licht und entlarvt den Täter ...
