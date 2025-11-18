Der New Jersey AlptraumJetzt kostenlos streamen
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 7: Der New Jersey Alptraum
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
In einem ruhigen Vorort von New Jersey wird die brutal ermordete Diane Zaleski im Keller ihres Hauses gefunden. Die grausame Tat erschüttert die Ermittler. DNA-Spuren und weitere Indizien deuten auf einen Täter aus der Umgebung hin. Erst durch die Zusammenarbeit mit dem FBI, die Aufmerksamkeit der Medien und einen entscheidenden Hinweis gelingt es, den Mörder zu fassen.
