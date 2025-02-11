Tod an der Drei-Punkte-LinieJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 1: Tod an der Drei-Punkte-Linie
38 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 16
Am 14. Februar 2002 kommt es im Haus des ehemaligen NBA-Stars Jayson Williams zu einem tödlichen Zwischenfall: Sein 55-jähriger Chauffeur, Gus Christofi, stirbt an einer Schusswunde, die er sich selbst zugefügt haben soll. Am Tatort stoßen die Ermittler schnell auf Ungereimtheiten und vermuten, dass der berühmte Sportler etwas vertuschen will ...
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren