Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 06.11.2025
41 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Eine verzweifelte Frau wählt um drei Uhr nachts den Notruf, weil sie Angst hat, dass ihr Mann stirbt. Als die Polizei vor Ort eintrifft, ist Frank Rodriguez bereits tot. Die Todesursache des 41-Jährigen ist jedoch völlig unklar. Die Ermittler nehmen das Haus der Familie unter die Lupe, finden jedoch keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Auch die Autopsie des Leichnams ist unauffällig. Doch woran ist der Mathematiklehrer gestorben?

