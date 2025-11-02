Checkliste für eine HochzeitJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Checkliste für eine Hochzeit
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Unglaubliche, aber auch emotionale Ereignisse, die allesamt mit der Kamera festgehalten wurden: Leland Nisky klettert allein und ungesichert auf den Gipfel des Ribbon in Ouray, Colorado, als er in 400 Fuß Höhe von einer Lawine erfasst wird. Die Paragliderin Maud Perrin versucht einen neuen Trick, den Infinty Twist. Dabei kommt es zu Komplikationen und sie rast ungebremst auf einen See zu. Der Pilot Daniel Bogue macht seiner Freundin Jenna einen Heiratsantrag über den Wolken.
