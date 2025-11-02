Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 2vom 02.11.2025
44 Min. Folge vom 02.11.2025 Ab 12

Unglaubliche, aber auch emotionale Ereignisse, die allesamt mit der Kamera festgehalten wurden: Leland Nisky klettert allein und ungesichert auf den Gipfel des Ribbon in Ouray, Colorado, als er in 400 Fuß Höhe von einer Lawine erfasst wird. Die Paragliderin Maud Perrin versucht einen neuen Trick, den Infinty Twist. Dabei kommt es zu Komplikationen und sie rast ungebremst auf einen See zu. Der Pilot Daniel Bogue macht seiner Freundin Jenna einen Heiratsantrag über den Wolken.

