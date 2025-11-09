Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Folge 1: Rodeo auf dem Highway
45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Ein Kajakfahrer gerät bei einem Sprung von einem Wasserfall hinter den Wasservorhang. Er droht vom Sog unter die Felsen gezogen zu werden und zu ertrinken. Ein Weltmeister im Downhill-Mountainbiken unternimmt eine riskante Fahrt auf einem zerklüfteten Bergkamm und stürzt einen Abgrund hinab. Bei einem Schnorchelausflug auf einem klassischen Piratenschiff bricht ein Feuer aus. Das Schiff steht innerhalb von Minuten in Flammen, alle 80 Passagiere müssen schleunigst von Bord ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick