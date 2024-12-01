Gemütlich, lustig und lecker: AdventsbrunchJetzt kostenlos streamen
Unser Festtagsmenü
Folge 1: Gemütlich, lustig und lecker: Adventsbrunch
102 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Alexander Herrmann und Tim Raue sowie Betty Schliephake-Burchardt und Günther Körfer zaubern winterliche Köstlichkeiten wie würzige Shakshuka mit Pfannenbrot und selbst gebeizten Lachs mit knusprigen Brezel-Chips. In der zweiten Runde dreht sich alles um kreative Stiel-Cakes und kunstvolle Geschenk-Petit Fours. Als Gäste sorgen Sasha, Vanessa Mai und Dennis und Benni Wolter für Stimmung.
