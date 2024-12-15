Unser Festtagsmenü
Folge 3: Weihnachten weltweit
101 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6
Alex Kumptner und Betty Schliephake-Burchardt treten gegen Christian Hümbs und Alexander Herrmann an. Ihre festlichen Kreationen stehen im Zeichen des Mottos "Weihnachten weltweit". Ross Antony mit Ehemann Paul Reeves, Tim Bendzko und Janine Kunze mit Tochter Lili entscheiden, wer das festliche Crossover gewinnen wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick