Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Stereotyp Männerdomäne? Als Frau bei der Bundeswehr

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 03.11.2022
Stereotyp Männerdomäne? Als Frau bei der Bundeswehr

89 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

Sanitätsfeldwebel Niklas ist im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz stationiert, wo er täglich Leben rettet. Doch wie sieht der Alltag aus, wenn bereits vor dem Frühstück Hubschraubereinsätze geflogen werden? Roman trainiert für seine Prüfung an der Marineakademie, um so bald wie möglich zur See zu fahren - vielleicht sogar als Teil der Besatzung "Echo", die auf der Fregatte "Nordrhein-Westfalen" an einem Manöver teilnimmt. Und Soldatin Rebecca will sich ihren Kameraden beweisen.

