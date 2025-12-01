Unsere kleine Farm
Folge 174: Die Restaurantkette
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Major Guffey ist ein überaus geschickter Vertreter: Er kann Mrs. Oleson überzeugen, dass sie reich werden kann, wenn sie ihr Familienrestaurant etwas umwandelt. Sie soll den Betrieb zu einem Schnellrestaurant einer Restaurantkette machen. Gesagt, getan, und der Erfolg lässt auch wirklich nicht lange auf sich warten. Nur eines hat die geschäftstüchtige Mrs. Oleson dabei nicht bedacht: Der Erfolg zerstört beinahe das Familienleben der Ingalls und der Olesons.
