Unsere kleine Farm
Folge 178: Ein neuer Beruf
47 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Als ein junges Paar ein antikes Möbelstück kauft, ahnt es nicht, welch dramatische Geschichte das Stück hat: In Rückblenden wird erzählt, wie Charles Ingalls seinerzeit dieses Möbel geschreinert hat. Er hatte sich entschlossen, seine Farm zu verlassen, um in die Stadt zu ziehen und dort sein Glück als Möbelschreiner zu versuchen. Anfangs schien sein Plan auch aufzugehen, doch dann musste er erfahren, was menschliche Gier alles bewirken kann ...
