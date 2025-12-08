Unsere kleine Farm
Folge 183: Der Patenonkel
47 Min.Folge vom 08.12.2025
Isaiah Edwards ist der Trunksucht verfallen. Als sein Alkoholismus seine Ehe ruiniert, zieht er sich nach Walnut Grove zurück. Die Ingalls, seine alten Freunde, nehmen ihn trotz allem freundlich auf. Dann verursacht Edwards in seiner Trunkenheit einen Unfall - Albert kommt dabei beinahe ums Leben. Nun wenden sich alle von ihm ab - außer Laura. Sie will Isaiah Edwards beweisen, dass er doch noch eine Freundin hat. Sie und Almanzo nehmen ihn in ihrem Haus auf ...
