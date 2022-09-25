Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 25.09.2022
Folge 3: Liebeswahn und Wellengang bei Urlaub ahoi

90 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12

Die Freundinnen Iris und Gabi schippern über den Nordatlantik und erkunden den Inselstaat Island. Hier haben sie sich einiges an Programm vorgenommen. Doch der Weg dahin ist nicht ganz einfach, denn die See ist rau und der Wellengang wird immer stärker. Dennis und seine Freundin Sandra hingegen genießen die Landausflüge in vollen Zügen. Doch in ihrem Liebeswahn vergessen die beiden die Zeit und geraten in Panik, denn das Kreuzfahrtschiff wartet nicht auf seine Passagiere.

