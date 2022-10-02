Sandra und Dennis spielen TitanicJetzt kostenlos streamen
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang
Folge 4: Sandra und Dennis spielen Titanic
89 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
Auf ihrer Island-Kreuzfahrt lernen die beiden Freundinnen Iris und Gabi Land und Leute kennen und kommen beim traditionellen Nationalgericht an ihre Grenzen: Dass ein "Schafskopf" eine Delikatesse sein soll, führt beim Frauen-Duo zu Tränen. Das verliebte Pärchen Dennis und Sandra erkundet den höchsten aktiven Vulkan Europas: Der Ätna imponiert den beiden Turteltauben, doch der Weg dorthin ist beschwerlich. Und für Rüdiger und Tanja ist der große Tag gekommen.
