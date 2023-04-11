Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Das Mysterium der wandernden Bäume

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 11.04.2023
Das Mysterium der wandernden Bäume

Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 4: Das Mysterium der wandernden Bäume

39 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12

Die Urwälder und Dschungel unseres Planeten sind voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt: In Kolumbien finden Forschende einen riesigen Wirbel. Welchem Tier kann er zugeordnet werden? In Ecuador soll es Bäume geben, die ihren Standort wechseln können.

