Die vergessene schwimmende Stadt
Verborgen im Dschungel - Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 6: Die vergessene schwimmende Stadt
39 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12
Die Urwälder und Dschungel unseres Planeten sind voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt: Auf einer Insel in Mikronesien finden Forschende die Strukturen einer verborgenen antiken Stadt. Und: Was hat es mit einem seltsam leuchtenden Wald in Indien auf sich?
