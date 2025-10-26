Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Insel mit dunkler Vergangenheit

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 9vom 26.10.2025
Insel mit dunkler Vergangenheit

Folge 9: Insel mit dunkler Vergangenheit

40 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien verborgen: Einige hundert Meilen vom Nordpol entfernt entdecken Forschende eine geheime Militärbasis. Und: Im Permafrost des russischen Ostens verbirgt sich eine Lebensform, die Jahrtausende überdauern kann.

Kabel Eins Doku
