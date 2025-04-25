Die älteste Festung der WeltJetzt ohne Werbung streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 5: Die älteste Festung der Welt
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
In Neuseeland entdecken Archäologen die Überreste eines urzeitlichen Tieres, dessen schiere Größe sie zunächst vor ein Rätsel stellt. In Sibirien stoßen Wissenschaftler auf einem Felsplateau auf eine Sensation: eine steinzeitliche Siedlung, die alle Annahmen über die Menschen dieser Zeit in einem neuen Licht dastehen lässt.
