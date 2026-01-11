Das Rätsel der lila KnochenJetzt ohne Werbung streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 1: Das Rätsel der lila Knochen
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
In Argentinien machen Bergsteiger eine schreckliche Entdeckung. Sie stoßen auf den Leichnam einer Frau, die seit Jahren vermisst wird. Ihr Tod gibt Rätsel auf - fiel sie einem Unfall oder einem Verbrechen zum Opfer? Auf Island entdecken Forscher Knochen eines Polarfuchses, die sich lila verfärbt haben. Sie können sich das Phänomen nicht erklären und machen sich auf die Suche nach Antworten.
