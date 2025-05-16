Die Totenstadt im KaukasusJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 9: Die Totenstadt im Kaukasus
41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Als eine verheerende Flutkatastrophe den Norden Indiens trifft, kommen zahlreiche Menschen ums Leben. Wissenschaftler machen sich auf die Suche nach der Ursache und stoßen schließlich auf einen entscheidenden Hinweis. Im Kaukasus stehen in einem Flusstal mysteriöse Häuser, die viele Fragen aufwerfen. Die Bewohner scheinen seit langem verschwunden, düstere Legenden ranken sich um den Ort.
