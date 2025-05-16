Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Die Totenstadt im Kaukasus

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 16.05.2025
Folge 9: Die Totenstadt im Kaukasus

41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Als eine verheerende Flutkatastrophe den Norden Indiens trifft, kommen zahlreiche Menschen ums Leben. Wissenschaftler machen sich auf die Suche nach der Ursache und stoßen schließlich auf einen entscheidenden Hinweis. Im Kaukasus stehen in einem Flusstal mysteriöse Häuser, die viele Fragen aufwerfen. Die Bewohner scheinen seit langem verschwunden, düstere Legenden ranken sich um den Ort.

Kabel Eins Doku
