Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Krokodil-Mumien und mysteriöse Kreise

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 02.04.2024
Folge 2: Krokodil-Mumien und mysteriöse Kreise

42 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12

Am Ufer des Nils entdecken Archäologen die Überreste von mehreren Krokodilen aus der Antike. Und: In Ägypten sorgt ein 4.000 Jahre alten Komplex aus Steinen für Kopfzerbrechen. Handelt es sich um die Ruinen einer legendären verlorenen Stadt?

