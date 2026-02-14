Abnorm oder außerirdischJetzt kostenlos streamen
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 1: Abnorm oder außerirdisch
41 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Der Wüstensand birgt weltweit viele Geheimnisse. In der chilenischen Atacama-Wüste wird ein deformiertes Skelett entdeckt, das viele an Aliens glauben lässt. In der Wüste Gobi kommt eine längst vergessene Stadt wieder zum Vorschein, die einst ein Handelszentrum war.
