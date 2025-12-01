Peace, Love und DoppelmordJetzt kostenlos streamen
Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 7: Peace, Love und Doppelmord
41 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Im sonst friedlichen Marin County in Nordkalifornien wird die Idylle durch ein grausames Verbrechen zerstört. Zwei Menschen verlieren ihr Leben, und die Gemeinschaft steht unter Schock. Während die Ermittler fieberhaft nach Antworten suchen, führt sie die Spur über mehrere Orte hinweg zu einer verstörenden Wahrheit.
