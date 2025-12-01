Die Vermissten von Bucks CountyJetzt kostenlos streamen
Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 9: Die Vermissten von Bucks County
82 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Bucks County in Pennsylvania wird im Sommer 2017 in Angst und Schrecken versetzt, als vier jugendliche Männer spurlos verschwinden. Innerhalb weniger Tage wird die scheinbar friedliche Gemeinde zum Schauplatz düsterer Enthüllungen. Nach und nach setzen die Ermittler unermüdlich ein Puzzleteil nach dem anderen zusammen und decken eine Mordserie auf, die alle sprachlos zurücklässt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick