Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 112

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 112
Episode 112

Episode 112Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 112: Episode 112

23 Min.Ab 12

Lisa ist erleichtert: David hat "Kerima" noch nicht aufgegeben und will um das Unternehmen kämpfen. Und sie kann endlich den alten Streit mit Max beilegen. Dann erfährt sie jedoch, dass Yvonne von Max schwanger ist und nicht mit ihm darüber spricht. Lisa beschließt, etwas zu unternehmen - aber durch ihren Aktionismus macht sie alles nur noch schlimmer ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen