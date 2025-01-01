Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 16

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16
Episode 16

Folge 16: Episode 16

23 Min.Ab 12

Beseelt von Davids Umarmung, macht sich Lisa eifrig an die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Präsentation. Richard hat mitbekommen, dass David seine Strategie nun kennt und ist sich seiner Sache nicht mehr sicher. Aber noch gibt er nicht auf: Lisa ist gerade dabei, der Präsentation den letzten Schliff zu geben, als eine geheimnisvolle CD für Richard von Brahmberg abgegeben wird.

SAT.1 GOLD
