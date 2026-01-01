Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 12

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 12
Episode 12

Verliebt in Berlin

Folge 12: Episode 12

23 Min. Ab 12

Lisa kann David in letzter Sekunde den verräterischen Brief entreißen, muss sich aber wieder einmal vor ihm lächerlich machen - ihr fällt nichts Besseres ein, als den Brief vor seinen Augen zu verspeisen. Zum Glück kann sie auf einer anderen Ebene punkten, denn durch einen Zufall kommt sie an hochbrisante und geheime Unterlagen über Richards Absichten für die bevorstehende Vorstandssitzung ...

