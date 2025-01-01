Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 171

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 171
Episode 171

Episode 171Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 171: Episode 171

23 Min.Ab 12

Lisa glaubt, dass sie Davids Herz gewinnen kann, wenn sie durch Taten überzeugt. Sie fühlt sich mit ihm wieder eins und treibt in der Firma seine Projekte voran, die sie erst vor kurzem blockiert hat. Aber durch Davids Schwärmerei über Mariellas Modelbegabung macht sich Lisa das erste Mal Gedanken über ihre Figur und beginnt in ihrer Überzeugung zu schwanken, dass nur die inneren Werte zählen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen