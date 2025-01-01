Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 180

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 180
Episode 180

Episode 180Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 180: Episode 180

22 Min. Ab 12

David erteilt Lisa "Arbeitsverbot", damit sie sich ausruht. Sie hat jedoch ein schlechtes Gewissen wegen des verpatzten Parfum-Termins, und außerdem fühlt sie sich fit - mit der dreifachen Dosis Quick-Slim-Powder. Bei "Kerima" laufen die Vorbereitungen für die Präsentation des "Kerima-Faces" auf Hochtouren. Und schließlich überredet Richard Lisa, eine Rede als Hauptaktionärin zu halten ...

